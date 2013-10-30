修正-路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存料下滑

标题新闻：美国白宫称下调中产所得税和企业税率是特朗普税改的指导性原则
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(修正以补齐标题漏字)
路透10月29日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，馏分油和汽油库存料下滑。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，11位受访分析师平均预估，10月25日止当周，美国原油库存料增加220万桶。
API周二公布的数据显示，10月25日止当周美国整体原油库存增加590万桶，其中库欣原油库存增加220万桶。分析师表示，炼厂岁修近几周来抑制了原油需求。
EIA将在周三1430GMT公布库存数据。
根据EIA的数据，10月18日止当周美国原油库存增加520万桶，为今年第五大增幅，库欣原油库存为连续第二周增加，上扬35.8万桶，至3,334万桶。
调查显示，分析师预期10月25日止当周汽油库存减少10万桶。API周二晚间公布，该周汽油库存增加74万桶。
包含取暖油和柴油的馏分油库存上周料下滑30万桶。API数据显示，上周馏分油库存下滑270万桶。
EIA的数据显示，10月18日止当周，汽油库存减少180万桶至2.155亿桶，降幅大于分析师预期的30万桶。馏分油库存增加150万桶，至1.258亿桶，预估为减少180万桶。
调查预估显示，10月25日止当周炼厂产能利用率料较前一周水准86.2%小升0.2%。API公布的数据显示，上周炼厂产能利用率上升0.7个百分点。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
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