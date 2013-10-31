路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比持平于83.8%

* 未来三个月股票建议配比持平

* 三中全会和QE的政策动向引入关注

* 消费板块建议配比继续提升

作者 林琦

路透上海10月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比持平于83.8%。随着中共十八届三中全会临近，未来政策面趋向待揭晓；而且宏观经济四季度能否继续企稳向好，美国量化宽松政策(QE)何时退出，这些不确定因素也令基金经理暂时采取谨慎观望态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月债券建议配比升至7.6%，上月为6.4%；而现金建议配比则由上月的9.9%进一步降至8.6%。

“四季度主要关注三中全会和QE退出。”上海一位基金经理指出，“这两个问题可以给市场带来机会，也可以带来风险，但提前预判的难度较大。”

中央政治局周二召开会议决定，中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。这次会议将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

不少基金经理将中国经济走向视作一个重要变量因素。上海另一位基金经理称，若是经济明显放缓，或是通胀超出预期，这对股市将是一个利空消息。

中国前三季国内生产总值(GDP)增速为7.7%。据路透最新调查，分析师预计今年中国经济成长率预计为7.6%，超过年初设定的7.5%增长目标；明年则料呈现“前高后低”走势，成长率为7.4%。

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,228.6点，较上月调查时的2,257点下降，该预测值仍较目前位置高出近4%。六位基金经理认为三个月后沪综指将会高于目前指数，有四位基金经理认为三个月后股指有机会冲高至2,300点附近。

沪综指 周四早盘收报2,145.718点，跌0.68%。

**防御性板块持仓续升**

在行业板块方面，本月调查中出现一些微调。消费板块作为防御性投资策略的代表，本月该板块的建议持仓比重继续上升；上月有所回落的金融服务板块，本月建议持仓比重则出现回升，当前市场热盼的优先股和个股期权均对该板块提升估值有利。

消费板块本月的平均建议配比是23.4%，上月为21.4%；金融服务板块则由上月的15.6%升至16.3%。

华南一位基金经理指出，“在三季报业绩公布后，一些被低估的二线蓝筹股，或业绩超预期的股票，或许有一些上涨机会。”

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-I的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 80 80 90 90 80 80 85 83.8

债券 0 20 5 0 0 20 6 10 7.6

现金 15 0 15 10 10 0 14 5 8.6

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月

股票 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1

债券 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1

现金 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 - 0 + 0 - 0 0

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 + 0 - 0 + 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,300 2,100-2,300 2,200 2,300 2,300 2,200 2,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 10 5 10 5 5 6 3

消费 20 40 25 15 15 30 17 25

电子技术 0 0 10 30 20 25 10 15

金融服务 40 10 5 0 30 25 15 5

金属及产品 0 5 0 0 5 5 5 0

房地产 20 5 3 10 10 10 10 0

交通及基础设施 0 15 0 0 5 0 10 4

能源 0 5 0 0 5 0 9 0

机械 20 5 35 20 5 0 12 4

其他: 0 5 17 15 0 0 6 44

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月

汽车 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6

消费 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9 15.0

电子技术 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7

金融服务 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8

金属 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5

房地产 8.5 10.1 10.6 11.0 10.0 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1

交通及基建 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8

能源 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8

机械 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1