台湾数据：第三季经济成长率初估年增1.58%，远逊于预期

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透台北10月31日 - 台湾主计总处周四公布，今年第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.58%，远逊于市场预期的年增2.44%，因输出、消费与投资均不如预期。
根据路透此前访查12家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为2.44%，较第二季的2.49%差距不大。
主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的GDP年增率概估值时，将不会一并公布当年预估的经济成长率，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。(完)
欲浏览相关细节请点选(here) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。