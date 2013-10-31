台湾数据：第三季经济成长率初估年增1.58%，远逊于预期

路透台北10月31日 - 台湾主计总处周四公布，今年第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.58%，远逊于市场预期的年增2.44%，因输出、消费与投资均不如预期。

根据路透此前访查12家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为2.44%，较第二季的2.49%差距不大。

主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的GDP年增率概估值时，将不会一并公布当年预估的经济成长率，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。(完)