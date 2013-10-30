台湾货币市场：短率稳在低档未变，月底难见资金紧俏

* 短率持稳低档，月底料安稳度过
* 短票发行量偏低，惟明日可望增加
* 旬底超额准备部位料在5,000亿台币上下
记者 董永年
路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周三持稳。银行资金调度人士表示，超额准备部位持续累积，今日仍不见月底例行性需求明显出现。虽然拆入家数较昨日略有增加，但对资金去化的帮助有限。
资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于今晚宣布政策会议结论，市场关注是否将继续保持现有的刺激规模。此外，周五将标售364天期央行存单，在外资汇入趋势未明显改变前，得标利率是否较前次走低。
“这期的超额准备会与上月差不多，就在5,000亿台币上下，不会有月底效应。”一位大型公股银行资金调度人士说。
另一大型票券商交易员则称，月底前新增发票量有限，银行要赶在旬底前消积数已经来不及了。不过央行应该会适度增加冲销力道，不致让资金过度浮滥。
本地时间12:00时：
**台币兑美元 走升4.7分报29.425。
**台股 微涨0.1%，报8,428.98点；成交量 报475.40亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日报0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。
**短票发行量少**
短票市场方面，票券商交易员指出，市况与昨日类似，发票量都不大，30天期短票利率除极少数大型公营行库仍坚持要以0.64%成交外，其余都在0.63%。
一大型票券商交易员表示，今日短票发行量较到期量只多一些，明日是月底，按过往经验，发行量应该会增加。不过成交利率恐难见走高，区间还是落在0.63-0.64%。
另一大型公营行库交易员则称，票券商资金缺口小，感受不到发票量有增加，因此对去化资金的帮助相当有限。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%，少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。
今日央行存单到期金额454.70亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。
本周余日央行存单到期分别为周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。
拆款中心 资料显示，经修正后，周二超额准备为418亿台币，累计超额准备为4,481亿，加计前期1%的超额准备为5,297亿台币。
**银行、寿险资金多**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳低位，证券资金调度人士指出，明天即为月底最后一个交易日，银行及寿险端资金情势仍显宽裕，投信端资金亦表现平稳，月底将可安然度过，展望下月初RP成交利率料向区间低位靠拢。
证券RP交易人士指出，月底银行、寿险端资金水位偏高，RP利率续稳在区间低位不变，市场预期月初RP成交利率将向区间低位靠拢，后续关注月初资金情势，若资金持续偏滥的话，不排除RP利率有盘跌的可能。
“ 月底钱还是很多，完全没有月底的感觉。”一位证券商交易员表示。
另一大型票券商指出，月底银行端、寿险端资金依旧偏多，并未察觉月底资金紧缩因子，近期将观察月初银行及寿险端资金动态，不排除再将公司债RP利率续往下微调。
本周余日公司债交割因子还有周五阳明海运 公司债50亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。。(完)
(集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)