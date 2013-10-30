中港股业绩：农业银行第三季净利按年增长15%，符合市场预期

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透香港10月30日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周三公布，今年第三季净利按年上升15%，符合市场预期，主要由于净利息收入和手续费及佣金净收入增加。
公告显示，农行于7-9月净利为456.36亿元人民币，上年同期则为395.84亿元；与汤森路透综合四名分析师预测中位值450.05亿元相若。
该行首三季净利1,379.88亿元，按年增长15%。期内净利息收益率（净息差）2.75%；上半年则为2.74%。
于9月末的不良贷款率为1.24%，比6月末1.25%略降；不良贷款余额879.16亿元，较6月末866.97亿元上升。
按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量，期末核心一级资本充足率9.35%，资本充足率12.01%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。