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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 16:36 BJT

中港股业绩：农业银行第三季净利按年增长15%，符合市场预期

路透香港10月30日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周三公布，今年第三季净利按年上升15%，符合市场预期，主要由于净利息收入和手续费及佣金净收入增加。

公告显示，农行于7-9月净利为456.36亿元人民币，上年同期则为395.84亿元；与汤森路透综合四名分析师预测中位值450.05亿元相若。

该行首三季净利1,379.88亿元，按年增长15%。期内净利息收益率（净息差）2.75%；上半年则为2.74%。

于9月末的不良贷款率为1.24%，比6月末1.25%略降；不良贷款余额879.16亿元，较6月末866.97亿元上升。

按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量，期末核心一级资本充足率9.35%，资本充足率12.01%。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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