更新版-《离岸人民币综述》首支外国政府债券出炉，离岸债券品种更趋丰富

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记者 李珊珊

路透香港11月1日 - 点心债一级市场第四季开端虽然不愠不火，但几乎是支支亮点，包括更多的超高级别发行人进入市场，首支以CNH HIBOR(离岸人民币同业拆息)为指标的浮息债，以及首支外国政府债券，反映出离岸点心债市场更臻成熟，得以更丰富的品种满足供求双方的投、融资需求。

加拿大卑诗省写下了首支离岸外国政府债券发行的记录，其一年期点心债以2.25%定价，获得了外国央行及官方机构的追捧 ，亦写下离岸点心债中央行及官方投资者参与率的纪录。市场人士指出，该期券的收益率虽然不高，但“AAA”评等在离岸甚为少见，成为注重风险大于收益的投资者首选。

另一支亮点，则是德国L-BANK发行首支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的一年期浮息债，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)。 。现今点心债市场大多为固息债，先前虽有国开行、汇丰中国发行过浮息债，但是以SHIBOR(上海银行间拆款利率)为指标。

“在某些时段，在岸与离岸的流动性还是有差距的，使用CNH HIBOR更能够真实地反映离岸人民币流动性 ,”汇丰固定收入研究分析师赵鸣然说，“我觉得这是一个进步。”

她表示，在市场能够提供适当的避险渠道下，不论利率看升或看跌，浮息债对于发行人或投资者来说都是一个可以考虑的选择。

目前离岸市场上，未评级债券（含存款证）占较大比例，约六成，在获评级的债券中，”AAA”级仅占1%，相当地稀少。

8月底以来市场对人民币资产兴趣回温，资金回流中国及离岸市场，离岸流动性十分充裕，但一级市场供给稀缺，最近出炉的点心债都有良好的需求，进而吸引更多样的发行人进步市场测试水温。

以加拿大卑诗省债券为例，投行人士估算，对发行方而言，兑换成加币的成本约在1%，与加拿大央行今日标售的33天国库券利率0.937%相差不远；对投资方而言，该利率以CCS（汇率利率互换）换算约为LIBOR+70点，对照美债约为LIBOR减12基点，对高等级债券的投资人亦具吸引。

此外，离岸市场本周亦有一期永续债--泰国房地产开发商Ananda Development Public 在市场询价，亦吸引了市场目光。

该期券询价利率为9.5%，预设三年赎回条件。消息人士指出，该家地产商在中国并无业务或人民币相关需求，发行人民币债券主要是互换(SWAP)成本较美元或坡元便宜。

一不具名中资基金经理指出，永续债若能发行，不仅仅标志着离岸融资工具的多样化。而由非中资机构发行成功，更意味着市场对于人民币国际化的进一步认可，将令离岸债券市场迈出一大步。

不过，他也指出，该家地产商是首度涉足点心债市场，也缺乏国际知名度。若是如先前道达尔(TOTAL)等跨国公司来发行，市场接受度会更高。

德意志银行发布报告预估，包括中国财政部计划发行的100亿国债在内，第四季离岸债券净供给可达600亿元。

德银大中华区高级策略师刘立男指出，预料先前第三季因为金融环境不稳而未发行的案件，将会延后至第四季出现。以目前离岸流动性增长的情况，预料市场得以消化这些新增的筹码。

香港金管局公布，香港银行机构截止9月末的人民币存款为7,300.18亿元，较前一月的7,094.63亿元增加了约2.9%或205.55亿元，再创历史新高。

欲浏览今年点心债发行图表，请点选：(link.reuters.com/hex34v)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 48,600.1 141

2. 法国巴黎银行 23,998.3 79

3. 渣打银行 23,286.9 80

4. 星展 6,713.7 16

5. 工商银行 3,826.7 11

**本周市场动态**

--中国外管局最新数据显示，截止10月30日，再批出人民币合格境外机构投资者(RQFII)共1,396亿元人民币，较上月新增53亿元；惠理基金管理、南华资产管理、中国东方国际资产管理、东亚银行以及东方金融控股均获额度。

--中国人民银行数据显示，2013年1-9月人民币贸易结算业绩累计3.16万亿元，依此计算9月单月贸易结算量为4,009亿元，较前一个月增加13.9%；货物贸易结算为2,539亿元，环比增13.2%。 --环球银行金融电信协会（SWIFT）报告显示，9月人民币仍为全球第12大支付货币，市占率为0.86%，较前一个月的0.84%略增。第三季亚太地区（不含香港及中国）使用人民币作客户支付的金额较上年同期增加109%，台湾增长最多，同比升41.8%，新加坡紧追在后，为35.5%。

--继中国银行 和中国工商银行 ，中国建行 也在卢森堡建立欧陆总部。作为欧洲最大的投资中心和大型私人银行聚集地的卢森堡并表示，该国打算在欧洲离岸人民币业务中夺取更大份额，有信心能获人民币合格机构投资者（RQFII）额度。

--台湾工商时报报导称，台湾可望明年开始人民币传统保单业务，根据初步披露的投资限额计算方式，预料全体寿险业者首年承作额度仅400-600亿元台币。 （完）