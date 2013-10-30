中国货币市场：短期资金利率受开盘引导跳涨，流动性依旧维持紧平衡局面

路透北京10月30日 - 中国银行间市场周三回购利率 一改周内情况，七天期以内短期品种跳涨，14天期以上则有不同程度的回落。市场人士表示，短期回购利率主要是受到开盘利率的引导，流动性依旧维持紧平衡的局面，资金拆入难度较前期略有变小。
市场人士并指出，资金拆出机构结构进一步分散，政策性银行、部分中小、外资银行流动性情况较好，他们更倾向于融出长期限资金，说明实际资金面情况尚可。
“资金相对紧，不过缺钱的(机构)借得到。虽然还是出钱方说了算吧，但比前几天稍微好借点，”上海一大型银行交易员称，“短期利率跳涨，是开盘利率开高了。”
她并指出，传统资金融出机构资金面一直难以根本变好，与理财等分流其存款基础有关；随着外汇占款和财政投放的逐步流入，市场流动性有望趋好。
最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。
中国外汇交易中心人民币兑美元即期 周二成交额达到298亿美元，为数月来的高位。午盘后购汇盘蜂拥而出，疑似央行干预。若此，基础货币将因此增加，进而助益市场流动性。
消息人士周二透露，央行官员日前表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 5.2835 4.5716 +71.19
七天 5.6768 5.0366 +64.02
14天 6.3427 6.4227 -8.00
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.9850 6.8000 +18.50
七天 5.5000 5.4000 +10.00
14天 4.9200 5.0000 -8.00
回购定盘利率
其中:隔夜 5.2100 4.6800 +53.00
七天 5.5500 5.0000 +55.00
14天 6.3500 6.4700 -12.00
Shibor
其中:隔夜 5.2300 4.4460 +78.40
七天 5.5930 4.9470 +64.60
三个月 4.6965 4.6966 -0.01
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)