重发-中国汇市：人民币早盘连续第四日走疲，三中全会前横盘几率大

(重发以调整格式)
* 人民币即期早盘续跌，为连续第四日走弱
* 美元走强带动中间价跌至近两周新低
* 短期料在6.09附近横盘整理
* 十八届三中全会前维稳行情主导
路透上海10月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘连续第四日呈现疲态，因美元走强带动中间价创近两周新低。交易员称，大行购汇汹涌削弱人民币强势升值预期，人民币汇率10月中旬以来的强势升值或暂告中止。
中共十八届三中全会召开在即，市场对政策面维稳的预期升温，预计人民币即期汇率将横盘在6.09附近震荡整理。
一外资银行交易员称，早盘即期汇率有所企稳，结购汇相对均衡，总规模较昨日略减，大行买盘在市场上并不显着。截至12：33即期汇市成交额亦达到57亿美元，较昨日同期的90亿美元下降明显。
“人民币即期汇率连续升值已经告一段落，中共十八大前的走势将横盘在6.08-6.095附近，缓解市场强烈升值的预期。”一中资银行交易员称。
北京时间12:34，人民币兑美元即期报6.0922元，上日收报6.0902元。受国际美元指数 连续上涨带动，今日人民币兑美元中间价 连续第三天走弱，为6.1412元。
交易员并称，本周人民币即期汇率连续微跌，与美元指数连续走高亦有一定关系，有顺势而为之意。而本周人民币即期汇率成交量放大，疑似央行的买盘有较大作用。本周日均约300亿美元的成交量来看，较前期的150亿元，几近翻番。
“假设其中有80亿美元是来自监管层的购汇行为，连续三天也将达到吐出基础货币1,000亿人民币的规模，这是会改善境内市场流动性的。”一城商行交易员称。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三触及一周高点，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果公布前，投资人进一步削减空头部位。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1545/65，上日尾盘为6.1530。
北京时间12:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0807/37元，上一交易日尾盘报6.0799元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)