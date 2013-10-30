版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 16:17 BJT

表格：瑞士10月KOF领先指标升至1.72，9月修正为1.54

路透苏黎世10月30日 - 瑞士智库KOF周三公布，瑞士10月KOF领先指标升至1.72，9月修正为1.54，前值为1.53。

主要数据：(括号内数据为前值)

2013年10月 2013年9月 2012年10月

1.72 1.54 (1.53) 1.64 (完) (编译 王翔琼；审校 高琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐