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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 17:13 BJT

表格：德国10月经季节调整的失业人口增加2,000人，失业率为6.9%

路透柏林10月30日 - 德国联邦劳工局周三公布，德国10月经季节调整的失业人口增加2,000人至297.3万人；经季调的失业率为6.9%。

德国10月未经调整的失业人口下降47,759人至280.1万人。

以下为详细表格

2013年10月 2013年9月 2012年10月

变动 (经调整) +2,000 +24,000 +18,000

人数 (经调整，百万) 2.973 2.971 2.929

失业率 (经调整，%) 6.9 6.9 6.9

变动 (未经调整) -48,000 -97,000 -35,000

人数 (未经调整，百万) 2.801 2.849 2.753

失业率 (未经调整) 6.5 6.6 6.5 (完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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