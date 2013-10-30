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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 18:17 BJT

表格：欧元区10月经济景气指数升至97.8，优于预估

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟执委会周三公布：

* 欧元区10月企业景气指数升至负0.01(调查预估为负0.15)，9月修正为负0.19

* 欧元区10月经济景气指数升至97.8(调查预估为97.3)，9月修正为96.9

* 欧元区10月工业景气指数为负4.8，9月修正为负6.6

* 欧元区10月服务业景气指数为负3.7，9月修正为负3.2

* 欧元区10月消费者景气指数为负14.5，9月为负14.9

* 欧元区10月消费者通胀预期指数为17.5，9月为14.9

详细数据如下：

欧元区 10月 9月 8月

经济景气 97.8 96.9 95.3

工业 -4.8 -6.6 -7.8

服务业 -3.7 -3.2 -5.2

消费 -14.5 -14.9 -15.6

零售贸易 -7.8 -6.9 -10.6

建筑 -29.6 -28.8 -33.2

生产者通胀预期 1.3 -0.3 -0.6

消费者通胀预期 17.5 14.9 17.0

企业信心 -0.01 -0.19 -0.22

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：(here)。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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