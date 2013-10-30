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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月30日

路透伦敦10月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          476,025            -650
    锡           12,895              -5
    铅          232,925            持平
    锌        1,035,650             +75
    铝        5,383,625          -6,350
    镍          236,958          +2,730
    铝合金       61,080             -20
    NASAAC      101,020            -640
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据         库存分布                品种        库存数据      库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅          MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡          MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金      MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA       MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 田建华; 审校 艾茂林)

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