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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 18:37 BJT

中港股业绩：工商银行前三季净利2,055亿元，同比增长10.74

路透香港10月30日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 周三公布，今年前三季净利增长2,055亿元人民币，同比增长10.74%。

季报显示，该行第三季度实现净利673亿元人民币，前三季实现每股收益0.59元。

截止9月末，不良贷款余额为873.61亿元，比上年末增加127.86亿元；不良贷款率为0.91%，比上年末上升0.06个百分点。核心一级资本充足率10.59%，资本充足率13.17%。(完)

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