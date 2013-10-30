中国股市：沪综指缩量收涨1.5%，电力及能源股引领大盘技术性反弹

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透北京10月30日 - 中国股市沪综指周三收涨约1.5%。分析师指出，在电力及能源股等强势上涨的引领下，今日大盘出现企稳回升迹象，市场热点有所增多。不过大盘技术性反弹特征较明显，成交明显萎缩。就目前基本面而言，大盘后市大幅上涨的可能性不大。
沪综指 收报2,160.463点，上涨31.599点或1.48%。上证A股今日成交额为951亿元人民币，较上日的1,170亿元减近两成。
“大盘在昨天下跌后企稳，显示2,100点的支撑力度还是比较强，后面回升的可能性较大。”东北证券策略分析师杜长春认为，大盘前期在中小盘股领跌的拖累下连续下探，本身就存在技术性反弹需要。
不过他指出，四季度的基本面还是比较弱，这可能会对大盘近期的上涨空间形成制约。
十八届三中全会临近，令市场对改革题材较为重视，被视为改革重头戏之一的能源体制改革在个股上已有反应，电力能源股走势颇强，例如国电电力 收涨5.22%。
沪深300指数 收涨1.49%，报2,407.471点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,397.2点，涨1.77%，成交792,045手。(完)
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* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。