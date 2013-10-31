《分析师观点》台湾第三季经济成长率远逊预期，今年料在保2%边缘

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透台北10月31日 - 台湾主计总处周四公布，今年第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.58%，远逊于市场预期的年增2.44%，因输出、消费与投资均不如预期。
根据路透此前访查12家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为2.44%，较第二季的2.49%差距不大。
主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的GDP年增率概估值时，将不会一并公布当年预估的经济成长率，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。
**分析师评论**
--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：
第三季经济成长率有点出乎意外的差，今年全年经济成长率预估可能下修，料今年GDP成长率没办法保2%，展望第四季GDP年增率也会在2%以下，因为电子业旺季需求很差、铺货也不理想；至于出口的主要三大区域亦尚难带动第四季GDP成长率，包括美国部分受到政府关门影响而表现欠佳，对欧洲出口部分也没有表现很好，对中国出口部分也因中国第四季经济可能比上季差，此皆很难对台湾第四季出口有挹注的动能。
--大众银行分析师 陈森林：
比我们估的1.48%好一点，先前从产业面的数据即可感受到第三季表现不会太好，台面上只有特定的大型厂商营运状况较佳。第四季GDP要达到2.7%以上，全年GDP才能勉强保2%，但从财政部长预告10月出口表现可能不好来看，也是岌岌可危。在此情形下，央行不可能有升息的机会。
--元大投顾分析师 王诚宏：
第三季GDP比预期低的原因，一方面是出口的比较基期较高，尤其是去年9月出口金额冲得非常高，导致呈现年度衰退。另一方面则是消费不振。但可喜的是，第三季资本支出仍然成长，显示企业的投资信心有上来，对总体经济有提振作用。展望第四季，由于股市10月才明显走高，因此下季的消费成长应可期待，所以全年GDP保2%没问题。明年超过3%可能性蛮高的。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周三收升0.52%，报8,465.06点。
--台币兑美元 周三收贬0.3分报29.475。
--台湾指标五年期公债102/11期 殖利率周三收跌2.68基点，报1.0810%。
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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--参看台湾经济数据相关新闻,请点
**相关背景**
--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连九度维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 张喜良)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)