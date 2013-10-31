《分析师观点》台湾第三季经济成长率远逊预期，今年料在保2%边缘

路透台北10月31日 - 台湾主计总处周四公布，今年第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.58%，远逊于市场预期的年增2.44%，因输出、消费与投资均不如预期。

根据路透此前访查12家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为2.44%，较第二季的2.49%差距不大。

主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的GDP年增率概估值时，将不会一并公布当年预估的经济成长率，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。

**分析师评论**

--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：

第三季经济成长率有点出乎意外的差，今年全年经济成长率预估可能下修，料今年GDP成长率没办法保2%，展望第四季GDP年增率也会在2%以下，因为电子业旺季需求很差、铺货也不理想；至于出口的主要三大区域亦尚难带动第四季GDP成长率，包括美国部分受到政府关门影响而表现欠佳，对欧洲出口部分也没有表现很好，对中国出口部分也因中国第四季经济可能比上季差，此皆很难对台湾第四季出口有挹注的动能。

--大众银行分析师 陈森林：

比我们估的1.48%好一点，先前从产业面的数据即可感受到第三季表现不会太好，台面上只有特定的大型厂商营运状况较佳。第四季GDP要达到2.7%以上，全年GDP才能勉强保2%，但从财政部长预告10月出口表现可能不好来看，也是岌岌可危。在此情形下，央行不可能有升息的机会。

--元大投顾分析师 王诚宏：

第三季GDP比预期低的原因，一方面是出口的比较基期较高，尤其是去年9月出口金额冲得非常高，导致呈现年度衰退。另一方面则是消费不振。但可喜的是，第三季资本支出仍然成长，显示企业的投资信心有上来，对总体经济有提振作用。展望第四季，由于股市10月才明显走高，因此下季的消费成长应可期待，所以全年GDP保2%没问题。明年超过3%可能性蛮高的。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周三收升0.52%，报8,465.06点。

--台币兑美元 周三收贬0.3分报29.475。

--台湾指标五年期公债102/11期 殖利率周三收跌2.68基点，报1.0810%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连九度维持利率不变。