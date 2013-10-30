中港股业绩：中行前三季净利为1,202亿元人民币,同比增长13.24%

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透香港10月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三公布，今年前三季净利为1,202亿元人民币，同比增长13.24%。
该行业绩公告显示，该行第三季净利为395亿元人民币，前三季实现每股收益0.43元。净资产收益率(ROE)18.66%，较上年同期上升0.03个百分点。
截止9月末，按新资本管理办法，中行的核心资本充足率为9.52%，资本充足率为12.35%。不良贷款率0.96%，较6月末的0.93%略微上升。不良贷款拨备覆盖率232.90%，净息差为2.22%，比上年提高0.07个百分点，贷存比为72.23%。（完）
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* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。