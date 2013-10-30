版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 17:18 BJT

中港股业绩：中行前三季净利为1,202亿元人民币,同比增长13.24%

路透香港10月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三公布，今年前三季净利为1,202亿元人民币，同比增长13.24%。

该行业绩公告显示，该行第三季净利为395亿元人民币，前三季实现每股收益0.43元。净资产收益率(ROE)18.66%，较上年同期上升0.03个百分点。

截止9月末，按新资本管理办法，中行的核心资本充足率为9.52%，资本充足率为12.35%。不良贷款率0.96%，较6月末的0.93%略微上升。不良贷款拨备覆盖率232.90%，净息差为2.22%，比上年提高0.07个百分点，贷存比为72.23%。（完）

浏览中行其他新闻,请点选

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选: (http://here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐