更新版 1-中国货币市场：短期资金利率受开盘引导跳涨，流动性依旧维持紧平衡局面

(新增成交量和收盘报价)

路透北京10月30日 - 中国银行间市场周三回购利率 一改周内情况，七天期以内短期品种跳涨，14天期以上则有不同程度的回落。市场人士表示，短期回购利率主要是受到开盘利率的引导，流动性依旧维持紧平衡的局面，资金拆入难度较前期略有变小。

市场人士并指出，资金拆出机构结构进一步分散，政策性银行、部分中小、外资银行流动性情况较好，他们更倾向于融出长期限资金，说明实际资金面情况尚可。

“资金相对紧，不过缺钱的(机构)借得到。虽然还是出钱方说了算吧，但比前几天稍微好借点，”上海一大型银行交易员称，“短期利率跳涨，是开盘利率开高了。”

她并指出，传统资金融出机构资金面一直难以根本变好，与理财等分流其存款基础有关；随着外汇占款和财政投放的逐步流入，市场流动性有望趋好。

另有交易员指出，尽管周二央行重启130亿元七天期逆回购，但利率却上涨20bp达4.1%,显示央行对目前高企的市场利率有一定认可，这也加剧了货币市场的紧张气氛。

最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。

中国外汇交易中心人民币兑美元即期 周二成交额达到298亿美元，为数月来的高位。午盘后购汇盘蜂拥而出，疑似央行干预。若此，基础货币将因此增加，进而助益市场流动性。

消息人士周二透露，央行官员日前表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,003.87亿元，较上日的5,546.93亿元续增。其中隔夜品种成交放大至4,601.48亿元，上日为4,212.46亿元；七天期品种成交亦突破千亿元，达1,143.57亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 5.2966 4.5716 +72.50 4,601.48

七天 5.6906 5.0366 +65.40 1,143.57

14天 6.3457 6.4227 -7.70 197.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8300 6.8000 -497.00 --

七天 5.6500 5.4000 +25.00 282.39

14天 4.9700 5.0000 -3.00 21.81

回购定盘利率

其中:隔夜 5.2100 4.6800 +53.00 --

七天 5.5500 5.0000 +55.00 --

14天 6.3500 6.4700 -12.00 --

Shibor

其中:隔夜 5.2300 4.4460 +78.40 --

七天 5.5930 4.9470 +64.60 --

三个月 4.6965 4.6966 -0.01 --