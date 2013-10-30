《分析》全球流动性再度膨胀推升资产价格，好光景或延续至2014年

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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**“超额流动性规模前所未有”**
摩根大通分析师认为，市场近期大涨背后的投资者动向，就如同年初时流动性在股市和债市带动的盲目买盘。此后，美联储可能缩减购债的传闻推动投资者开始青睐股市，因很多基金逃离债市，且经济增长加速。
他们推测，这次更像是“资产再膨胀”，而非“大轮动”。
的确，路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的美国共同基金数据显示，仅上周，就有大量资金同时净流入股市、债市和货币基金--流入国内股市超过110亿美元，海外股市约50亿美元，全部应税债券基金逾30亿美元。
这一片全球流动性海洋的规模究竟有多大？
摩根大通将流动性的概念分为两个部分：一部分是银行业对央行新量化宽松(QE)资金的吸收和分配，另一部分是家庭、公司和投资者在内的广义经济的全面货币供应。
前一部分可能过热了，就像夏季的情况那样。
当各国央行向银行体系注入新的低成本资金或超额储备时，银行就向其他银行购买票据和债券，资金像“烫手山芋”一样一手传过一手，推高资产价格并压低收益率。
但是在5月之后，由于政策的不确定性增大了利率波动，并威胁到债券价格，迫使这些“超额储备”转入地下并转为现金形式，躲避风头等待云淡风轻。
随着美联储再度温和表态，一个月美债波动率指数 跌至5月以来最低点--仅为6月高点的一半。
某个层面来讲，这反映了政策表态仍对这一资金流具有控制力，而且很多人认为今年前四个月收益率下滑，引发美联储发出口头警告。
然而，全球流动性的另一指标看来具有相当正面的爆发力。
摩根大通估计，全球系统中的“超额流动性”仍在向创纪录的高位飙升，全球M2货币供应量今年迄今增长了3万亿(兆)美元或4.6%--远超2%的全球通胀率。
M2货供量增长的三分之二来自新兴市场，这些地区的国内贷款增长几乎没有受到年中金融市场动荡的影响。
摩根大通的报告将这些“超额流动性”用于衡量资产价格和评估其长期影响。报告结论是，这方面仍呈现了强劲的增长。
“现阶段的超额流动性开始于2012年5月，看上去其规模前所未有，”报告称。(完) (译文审校 张明钧)
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