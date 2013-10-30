版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 16:33 BJT

中国债市：中信银行称与花旗银行达成国内首笔基于LPR的利率互换交易

路透上海10月30日 - 中国中信银行 周三表示，已与花旗银行(中国)达成国内首笔基于人民币贷款基础利率(Loan Prime Rate)的利率互换交易，交易期限两年，定价为5.75%。

中国推进利率市场化又迈出重要一步。央行上周五宣布，当日起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行，以进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价。

贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐