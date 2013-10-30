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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 16:43 BJT

中港股业绩：交行前三季实现净利487.1亿元，同比增长9.43%

路透上海10月30日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 周三公布三季报，今年前三季净利同比增长9.43%。

季报显示，前九个月该行实现净利487.1亿元人民币，去年同期为445.1亿元；实现每股收益0.66元。

截止9月末，该行减值贷款率为1.01%，较上年末上升0.09个百分点，资本充足率为13.25%。(完)

参看相关细节，请点选香港交易所网站(here) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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