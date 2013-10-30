中国房地产：千方百计增加住房供应，同时调节住房需求--习近平

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透北京10月30日 - 中国国家主席习近平表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。
新华社周三援引习近平在中共中央政治局集体学习上的讲话称，要完善土地政策，坚持民生优先，增加住房用地供应总量，优先安排保障性住房用地。要完善财政政策，适当加大财政性资金对保障性住房建设投入力度。
“加快推进住房保障和供应体系建设，是满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居目标的重要任务，是促进社会公平正义、保证人民群众共享改革发展成果的必然要求。”习近平称。
习近平表示，只有坚持市场化改革方向，才能充分激发市场活力，满足多层次住房需求。同时，政府必须“补好位”，为困难群众提供基本住房保障。
同时，要综合运用政策措施，吸引企业和其他机构参与公共租赁住房建设和运营。要积极探索建立非营利机构参与保障性住房建设和运营管理的体制机制，形成各方面共同参与的局面。
中国“十二五”规划提出，建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户），到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右。习近平指出，这是政府对人民作出的承诺，要全力完成。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。