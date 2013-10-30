中国债市：利率互换先升后跌市场交投趋活，关注资金利率及公开市场操作

路透上海10月30日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三先升后跌。交易员称，早间一年国债招标结果创新高，带动IRS小幅走升，然午后在外资客盘影响下，走势有所回落，涨幅明显有所收敛。

而鉴于近日货币市场波动较为明显，致IRS市场整体成交趋于活跃，短期走势仍旧关注资金利率走势，以及明日央行公开市场如何操作。

“上午还是在涨的，下午外资都出来sell(收固定浮浮动)，基本上又回来了，可能是市场对月末过后资金面稍微缓解的思考吧，而且今天的资金面好像是好了一点，”广发银行交易员李海涛表示。

他并认为，外资行可能在赌度过月末之后，未来资金利率会有所回落；但是个人认为即便资金供给增多，央行逆回购仍旧向市场注入资金，价格亦会维持高位，对市场影响仍旧偏负面。

中国银行间市场周三回购利率 一改周内情况，七天期以内短期品种跳涨，14天期以上则有不同程度的回落。市场人士表示，短期回购利率主要是受到开盘利率的引导，流动性依旧维持紧平衡的局面，资金拆入难度较前期略有变小。

上海另一银行交易员则认为，早间IRS走升，主要因一年国债结果走高，另外可能银行间资金面不如大家预期的变松，也形成一种预期落空的效果。

此外，对于IRS创新产品，首笔基于LPR(贷款基础利率)的利率互换交易，李海涛认为，暂时对市场影响还看不出来，“现在大家都还不知道这个LPR报价的路数，哪敢乱动”。不过，上海另一债券衍生品交易员则认为，LPR IRS 就是取代了以往的loan(贷款利率为基准)IRS，有助于构建新的基础贷款利率曲线。

中信银行 周三表示，已与花旗银行(中国)达成国内首笔基于人民币贷款基础利率(Loan Prime Rate)的利率互换交易，交易期限两年，定价为5.75%。

财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率4.01%创下同期限国债新高，首场投标倍数则创下年内国债招标次低。交易员称，本期债不计入基本承销考核，在资金价格连续冲高后，机构兴趣不大，参与者多以博取边际收益为主。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.3273/4.4353 4.2100/4.2980 4.2620/4.3520 4.3640/4.4560 4.3540/4.6077

上日 4.2500/4.3525 4.1600/4.2500 4.2225/4.3075 4.2925/4.3875 4.2904/4.5004

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变动 +0.0773/+0.0828 +0.0500/+0.0480 +0.0395/+0.0445 +0.0715/+0.0685 +0.0636/+0.1073

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。