更新版 1-中国房地产：千方百计增加住房供应，同时调节住房需求--习近平

* 习近平：要千方百计增加住房供应

* 倡导符合国情的住房消费模式

* 增加住房用地供应总量

* 适当加大财政性资金对保障性住房建设投入力度 (新增更多内容、评论和背景)

路透北京10月30日 - 中国国家主席习近平表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。

新华社周三援引习近平在中共中央政治局集体学习上的讲话称，要完善土地政策，坚持民生优先，增加住房用地供应总量，优先安排保障性住房用地。要完善财政政策，适当加大财政性资金对保障性住房建设投入力度。

“加快推进住房保障和供应体系建设，是满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居目标的重要任务，是促进社会公平正义、保证人民群众共享改革发展成果的必然要求。”习近平称。

华创证券宏观首席分析师华中炜表示，目前中国的供地结构不合理，工业用地占比过高，住宅、商业服务等用地占比相对较低。此次提及增加住房用地供应也是未来发展方向，值得关注。

“要重点发展公共租赁住房，加快建设廉租住房，加快实施各类棚户区改造。”习近平称。

中国“十二五”规划提出，建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户），到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右。习近平指出，这是政府对人民作出的承诺，要全力完成。

“新领导层重视住房保障也是个关注重点，如果保障房覆盖面真能达到20%，这对中国的房地产市场是个重大结构变化。”华中炜说。

习近平表示，只有坚持市场化改革方向，才能充分激发市场活力，满足多层次住房需求。同时，政府必须“补好位”，为困难群众提供基本住房保障。

他强调，从中国国情看，总的方向是构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。

同时，要综合运用政策措施，吸引企业和其他机构参与公共租赁住房建设和运营。要积极探索建立非营利机构参与保障性住房建设和运营管理的体制机制，形成各方面共同参与的局面。

中国证券报此前援引权威人士称，由住建部牵头制定的“住宅产业化行动方案”目前已经形成框架，待相关部委会商和报批后，有望于明年出台。而在住宅产业化具体实施环节，保障房领域有可能率先试水，并以地方试点形式推开，逐步推广到普通住宅。