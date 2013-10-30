中国外汇：三季度国际收支经常项目顺差397亿美元--外管局初步数据

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透北京10月30日 - 中国外管局周三发布初步数据称，三季度国际收支经常项目顺差397亿美元，资本和金融项目顺差573亿美元。
外管局网站公布的国际收支平衡表初步数据显示，今年前三季度，国际收支经常项目顺差1,382亿美元，资本和金融项目顺差1,624亿美元，国际储备资产增加3,006亿美元。
在三季度经常项目中，货物贸易顺差871亿美元，服务贸易逆差425亿美元，收益逆差36亿美元，经常转移逆差11亿美元。
三季度的资本和金融项目顺差（含净误差与遗漏）中，直接投资净流入407亿美元。
数据显示，三季度，中国国际储备资产增加970亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加976亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。
外管局此前称，二季度国际收支资本和金融项目顺差286亿美元，初值为逆差16亿美元。二季度国际收支经常项目顺差修正509亿美元，初值为482亿美元。 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。