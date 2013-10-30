重温稿-《中国新债预测》进出口行两期增发债定位预计高于二级，需求看淡

* 招标品种：进出口行三年/五年增发固息债

* 招标时间：周四(31日)14:00-15:00

* 招标金额：各为至多50亿元

* 预测区间：5.10%-5.18%；5.15%-5.26%

* 预测均值： 5.14%；5.23%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海10月30日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息增发债，期限三年和五年债。路透调查显示，早间招标的一年固息国债利率创新高，资金面未脱紧平衡态势，导致机构对明日新债兴趣一般，预计两期债定位都会高于二级。

“很久没有需求了，(进出)口行下周一还要发，已经hold不住了，我自己不想投这种债了。”华东地区一商业银行交易员称。

华东另一商业银行交易员则表示，预计明日主要需求方仍以银行为主，不过明日两期债均为荷兰式招标方式，“没有博边的冲动，主要就看大行的配置需求了，现在资金这么紧，需求还是比较弱啊。”

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在5.0911%和5.1445%。

此次增发的两期债，其中剩余期限在4.91年的进出口行债130325 中债估值收益率为5.1409%，剩余期限在2.97年的130330券 估值收益率为5.0898%，该券双边报价收益率 为5.11%/5.06%。

上述两期债原定于周一招标，后因资金面波动剧烈，进出口行将招标时间推迟至周四。

财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率4.01%创下同期限国债新高，首场投标倍数则创下年内国债招标次低。交易员称，本期债不计入基本承销考核，在资金价格连续冲高后，机构兴趣不大，参与者多以博取边际收益为主。

中国银行间市场周三回购利率 一改周内情况，七天期以内短期品种跳涨，14天期以上则有不同程度的回落。市场人士表示，短期回购利率主要是受到开盘利率的引导，流动性依旧维持紧平衡的局面，资金拆入难度较前期略有变小。

以下为具体条款：

第35期 第36期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)

招标时间 10月31日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日

分销期 10月31日-11月4日 10月31日-11月5日

上市日 11月8日 11月11日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%