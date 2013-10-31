台湾个股：国泰金旗下国寿现金比重降至五年新低，将转进海外债券及担保放款

* 国寿现金部位创五年新低

* 资金持续转进海外债券

* 青岛分行已递件银监会申请中

* 将申设上海自贸区支行

路透台北10月31日 - 台湾资产最大金控公司---国泰金控 周四称，旗下寿险因现金收益率低，今年第三季底现金投资比重已降至4.9%，创五年新低位，还会持续降低现金比重并转进海外债券及担保放款，第三季底避险后整体投资收益率为4.3%。

国泰人寿副总经理林昭廷今天在投资人说明会作出以上表示。

“现金比重还会再降一点，将转投资海外债券!”他说。

林昭廷表示，随着殖利率变迁，备供出售债券部位的存续期间已有所调整，目前海外债券存续期间调整为5.9年、台湾债券存续期间则调为6年，随着未来殖利率弹升会将存续期间再行调长。

国泰人寿第三季底总投资金额增至3.52兆(万亿)台币，其中海外债券占总投资金额比重与上季持平在39.5%；台湾债券投资占比则由去年底的16.6%稍降1%至15.6%。

台股部份，国泰人寿今年第三季底台湾股票投资占总投资金额比重由去年底的8.1%增至8.9%。

至于金管会拟将寿险公司单一个股持股上限由10%降至5%，林昭廷表示，下周金管会将召开大型公听会，具体管理措施尚未出炉。

**展望大陆布局**

目前国泰金控大陆布局以银行及寿险为主。国泰金控副总经理李伟正表示，银行方面将争取闵行支行、上海自贸区支行及第二家大陆分行(青岛分行)尽速成立开业。

“青岛分行已送件申请，将尽早开业!”李伟正说。

他表示，为因应闵行支行资金，已将上海分行资本金由10亿元人民币提高到20亿元，闵行支行预计明年初开业，另董事会日前已通过设立上海自贸区支行。

大陆国寿部分，目前合作伙伴中国东方航空 日前已公告将售出合资的50%股权，待新合资对象出炉后将增资4亿元人民币。

大陆国寿今年前九月总保费收入为4.8亿元人民币，前三季获利1,900万元。

**人民币保单开放初期将控管限额**

针对传统人民币保单即将开放，国寿林昭廷称，传统人民币保单推展初期还是会面临资金去化的问题，因此初期金管会将会有限额的限制。

他提及，目前在岸去化人民币资金只能靠QFII，但国泰额度仅有3亿美元，且只能投资在证券部分，其他海外则多透过香港购买债券或资产管理，人民币去化管道相当有限。

国泰金控总经理李长庚亦认为，人民币商机应该先解决人民币资金去化的问题，有一定的资产部位后才会设计出人民币金融商品，但收到资金后要如何去化就是一个问题。

“台湾要成为离岸人民币中心，还有很多的事要努力!”他说。

他并指出，要提供给寿险RQFII额度或提高QFII额度，不然都只能算是累积资金池的阶段。