台湾个股：国泰金旗下国寿现金比重降至五年新低，将转进海外债券及担保放款

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 国寿现金部位创五年新低
* 资金持续转进海外债券
* 青岛分行已递件银监会申请中
* 将申设上海自贸区支行
路透台北10月31日 - 台湾资产最大金控公司---国泰金控 周四称，旗下寿险因现金收益率低，今年第三季底现金投资比重已降至4.9%，创五年新低位，还会持续降低现金比重并转进海外债券及担保放款，第三季底避险后整体投资收益率为4.3%。
国泰人寿副总经理林昭廷今天在投资人说明会作出以上表示。
“现金比重还会再降一点，将转投资海外债券!”他说。
林昭廷表示，随着殖利率变迁，备供出售债券部位的存续期间已有所调整，目前海外债券存续期间调整为5.9年、台湾债券存续期间则调为6年，随着未来殖利率弹升会将存续期间再行调长。
国泰人寿第三季底总投资金额增至3.52兆(万亿)台币，其中海外债券占总投资金额比重与上季持平在39.5%；台湾债券投资占比则由去年底的16.6%稍降1%至15.6%。
台股部份，国泰人寿今年第三季底台湾股票投资占总投资金额比重由去年底的8.1%增至8.9%。
至于金管会拟将寿险公司单一个股持股上限由10%降至5%，林昭廷表示，下周金管会将召开大型公听会，具体管理措施尚未出炉。
**展望大陆布局**
目前国泰金控大陆布局以银行及寿险为主。国泰金控副总经理李伟正表示，银行方面将争取闵行支行、上海自贸区支行及第二家大陆分行(青岛分行)尽速成立开业。
“青岛分行已送件申请，将尽早开业!”李伟正说。
他表示，为因应闵行支行资金，已将上海分行资本金由10亿元人民币提高到20亿元，闵行支行预计明年初开业，另董事会日前已通过设立上海自贸区支行。
大陆国寿部分，目前合作伙伴中国东方航空 日前已公告将售出合资的50%股权，待新合资对象出炉后将增资4亿元人民币。
大陆国寿今年前九月总保费收入为4.8亿元人民币，前三季获利1,900万元。
**人民币保单开放初期将控管限额**
针对传统人民币保单即将开放，国寿林昭廷称，传统人民币保单推展初期还是会面临资金去化的问题，因此初期金管会将会有限额的限制。
他提及，目前在岸去化人民币资金只能靠QFII，但国泰额度仅有3亿美元，且只能投资在证券部分，其他海外则多透过香港购买债券或资产管理，人民币去化管道相当有限。
国泰金控总经理李长庚亦认为，人民币商机应该先解决人民币资金去化的问题，有一定的资产部位后才会设计出人民币金融商品，但收到资金后要如何去化就是一个问题。
“台湾要成为离岸人民币中心，还有很多的事要努力!”他说。
他并指出，要提供给寿险RQFII额度或提高QFII额度，不然都只能算是累积资金池的阶段。
国泰金控今日收涨1.84%，报44.3台币；表现优于台股加权指数 的0.18%跌幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)