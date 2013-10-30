重温稿-《台湾利率预测》11月短票利率料在0.63-0.64%，关注外资流向与央行态度

路透台北10月30日 - 台湾11月提存期30天期短票利率区间料在0.63-0.64%，朝10月提存期利率0.63-0.65%区间的低端移动。货币市场交易人士认为，除非国际间有重大变数令外资大举汇入或汇出，否则在央行维持市场适度宽松调性不变的前提下，短票利率可望持稳低档。

路透周三访谈五家金融机构，包括两家票券商和三家银行，预估11月银行间30天期短票利率的集中区间在0.63-0.64%，大区间则在0.62-0.65%。

一票券商交易员表示，11月通常是淡季，没有明显的例行性支出，也没有央行理监事会议要召开。市场资金相对充裕，因此短票利率应可持稳在0.63-0.64%的既有区间。比较值得观察的是外资流向，但根据过往经验，11月外资的流动性不大，除非国际间出现变数。

〞近期外资汇入不少，对短率形成压力，要观察是否持续。此外，也要看央行的态度，是否愿意多收一点。〞一位民营银行交易主管说。

他认为，10月中下旬短率下调后就上不去了，预料11月也会维持此一走势。票券商拥票自重，30天期短票利率或有机会靠向0.62%，年底前甚至跌向0.60%。

不过另一大型公股银行交易主管则称，虽然外资汇入令资金偏多，不过央行的冲销力道也随之温和放大。虽然本周五要标售364天期存单，但这两天央行却一反过去在标售前维持偏宽松的基调，存单发行余额增加，似乎反映出不乐见利率再向下走低的态度。

11月提存期的宽松因子部分包括：共约4.32兆(万亿)台币的央行存单到期，以及国库券到期及公债付息共约585.05亿台币。

紧缩因素方面，11月提存期有30年期增额公债，以及182及273天期国库券发行，金额共850亿台币；而央行将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单。

以下为五家金融机构对11月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商 0.63 0.64

大型票券商 0.63 0.64

大型公股银行 0.63 0.65

民营银行 0.63 0.65

民营银行 0.62 0.64

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