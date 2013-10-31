重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率稳在低档未变，月底难见资金紧俏

* 短率持稳低档，月底料安稳度过

* 短票发行量偏低，惟明日可望增加

* 旬底超额准备部位料在5,000亿台币上下

记者 董永年

路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周三持稳。银行资金调度人士表示，超额准备部位持续累积，今日仍不见月底例行性需求明显出现。虽然拆入家数较昨日略有增加，但对资金去化的帮助有限。

资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于今晚宣布政策会议结论，市场关注是否将继续保持现有的刺激规模。此外，周五将标售364天期央行存单，在外资汇入趋势未明显改变前，得标利率是否较前次走低。

“这期的超额准备会与上月差不多，就在5,000亿台币上下，不会有月底效应。”一位大型公股银行资金调度人士说。

另一大型票券商交易员则称，月底前新增发票量有限，银行要赶在旬底前消积数已经来不及了。不过央行应该会适度增加冲销力道，不致让资金过度浮滥。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日报0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**短票发行量少**

短票市场方面，票券商交易员指出，市况与昨日类似，发票量都不大，30天期短票利率除极少数大型公营行库仍坚持要以0.64%成交外，其余都在0.63%。

一大型票券商交易员表示，今日短票发行量较到期量只多一些，明日是月底，按过往经验，发行量应该会增加。不过成交利率恐难见走高，区间还是落在0.63-0.64%。

另一大型公营行库交易员则称，票券商资金缺口小，感受不到发票量有增加，因此对去化资金的帮助相当有限。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%，少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。

今日央行存单到期金额454.70亿台币，共发行548亿台币存单，存单发行余额增93.3亿。

本周余日央行存单到期分别为周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为255亿台币，累计超额准备为4,736亿，加计前期1%的超额准备为5,552亿台币。

**银行、寿险资金多**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳低位，证券资金调度人士指出，明天即为月底最后一个交易日，银行及寿险端资金情势仍显宽裕，投信端资金亦表现平稳，月底将可安然度过，展望下月初RP成交利率料向区间低位靠拢。

证券RP交易人士指出，月底银行、寿险端资金水位偏高，RP利率续稳在区间低位不变，市场预期月初RP成交利率将向区间低位靠拢，后续关注月初资金情势，若资金持续偏滥的话，不排除RP利率有盘跌的可能。

“ 月底钱还是很多，完全没有月底的感觉。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，月底银行端、寿险端资金依旧偏多，并未察觉月底资金紧缩因子，近期将观察月初银行及寿险端资金动态，不排除再将公司债RP利率续往下微调。

本周余日公司债交割因子还有周五阳明海运 公司债50亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。