中国公开市场：今日进行160亿元14天期逆回购，本周净投放291亿元

路透上海10月31日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行160亿元人民币逆回购操作，期限14天。据此计算，央行本周净投放291亿元人民币。

继高比例续做到期三年央票后，央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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