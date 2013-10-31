中国公开市场：今日进行160亿元14天期逆回购，本周净投放291亿元

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透上海10月31日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行160亿元人民币逆回购操作，期限14天。据此计算，央行本周净投放291亿元人民币。
继高比例续做到期三年央票后，央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。