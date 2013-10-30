欧洲金融：欧元区银行业第四季料将放宽企业贷款标准--ECB

欧洲央行周三称，其最新季度的银行贷款调查显示，10-12月期间对企业的贷款规定将放宽。

“展望2013年第四季，整体而言欧元区银行业料将降低向企业贷款的信用标准，这是2009年第四季以来首次出现此类预期，”欧洲央行称。

欧洲央行表示，参与调查的欧元区银行中，有净5%的银行在第三季收紧了向企业贷款的标准，低于第二季的7%。