欧洲金融：欧元区银行业第四季料将放宽企业贷款标准--ECB

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透法兰克福10月30日 - 欧洲央行(ECB)表示，欧元区银行业第四季料将放宽面向企业的贷款标准，因融资状况改善。
欧洲央行周三称，其最新季度的银行贷款调查显示，10-12月期间对企业的贷款规定将放宽。
“展望2013年第四季，整体而言欧元区银行业料将降低向企业贷款的信用标准，这是2009年第四季以来首次出现此类预期，”欧洲央行称。
欧洲央行表示，参与调查的欧元区银行中，有净5%的银行在第三季收紧了向企业贷款的标准，低于第二季的7%。
然而银行业者表示获取的资金变得更加容易。根据新规，银行业正面临更严苛的资本要求。
“银行业持续回报称，全部融资类别整体而言都得到改善，”欧洲央行称。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。