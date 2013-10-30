欧洲汇市：英镑兑欧元跌至两个月低点附近，兑美元持稳

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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分析师和交易商称，欧元突破200日均线0.8538英镑的强阻力位，打开升向0.8651和0.8815的潜力，这两点分别为8月末高点和今年高点。
IronFX Global Ltd全球外汇策略主管Marshall Gittler称，“投资者当前调整英国经济预期，经济数据超出意外对英镑的影响比此前减少。”
“另外，市场有预期欧洲央行(ECB)将试图喊话压低欧元。但是还没见到其动作，所以我想欧元兑英镑可能继续走高。”
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二对新闻机构MNI表示，目前欧洲央行没有理由进行干预并打压欧元汇率。欧元强势正在给欧元区一些经济体带来压力。
英镑兑美元 持稳在1.6055美元，盘中稍早触及13日低位1.6025美元。(完)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。