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市场报道 | 2013年 10月 30日 星期三 18:21 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元跌至两个月低点附近，兑美元持稳

分析师和交易商称，欧元突破200日均线0.8538英镑的强阻力位，打开升向0.8651和0.8815的潜力，这两点分别为8月末高点和今年高点。

IronFX Global Ltd全球外汇策略主管Marshall Gittler称，“投资者当前调整英国经济预期，经济数据超出意外对英镑的影响比此前减少。”

“另外，市场有预期欧洲央行(ECB)将试图喊话压低欧元。但是还没见到其动作，所以我想欧元兑英镑可能继续走高。”

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二对新闻机构MNI表示，目前欧洲央行没有理由进行干预并打压欧元汇率。欧元强势正在给欧元区一些经济体带来压力。

英镑兑美元 持稳在1.6055美元，盘中稍早触及13日低位1.6025美元。(完)

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