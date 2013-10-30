版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 18:47 BJT

中国贸易：四季度贸易进出口将保持稳定增长态势--商务部报告

路透北京10月30日 - 中国商务部周三发布的报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸易份额有望继续小幅提升。

刊登在商务部网站上的新闻稿称，明年中国外贸发展的国内外环境可能略好于今年，2014年中国对外贸易将保持稳定增长势头。

“中国将多措并举稳定进出口增长，加快推动外贸转型升级。”报告称。

报告表示，明年中国对外贸易面临的困难和风险依然较多，国际市场需求总体偏弱，中国产业竞争力面临挑战，贸易摩擦形势依然严峻。也要看到，近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，不少企业主动转型升级，正在孕育出口竞争新优势。

报告并称，中国将大力培育外贸竞争新优势，支持跨境电子商务等新型贸易方式和外贸综合服务企业发展，增强中小民营企业拓展国际市场的能力；鼓励企业加大技术创新投入，提高产品质量档次，打造国际知名品牌，建设国际营销网络；进一步扩大进口推动对外贸易平衡发展。

中国商务部新闻发言人沈丹阳此前表示，今年后几个月外贸有望企稳回升，有希望实现全年目标。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐