重温稿-中国债市：中信银行与花旗达成首笔基于LPR的IRS交易，产品创新再进一步

* 中信银行与花旗银行达成首笔基于LPR的IRS交易

* 该笔交易期限两年，定价为5.75%

* 基准利率的丰富为利于人民币利率市场深度发展

* 基于LPR更多产品创新有助其成为新贷款基准利率

路透上海10月30日 - 中国利率化逐步推进亦带动了金融市场相关创新不断出现；继上周首笔基于贷款基础利率(Loan Prime Rate)的贷款协议签订后，中信银行 周三与花旗银行达成了首笔基于LPR的利率互换交易，这将有助于推动LPR逐渐成为新的贷款基准利率。

市场人士认为，在利率市场化进程的推进中，LPR利率的推出是贷款利率市场化定价的重要步骤，基准利率的丰富和完善为人民币利率衍生产品市创造了发展的良机，有利于人民币利率市场的深度发展。

他们并表示，首笔LPR基准IRS的成交定位稍高，表明在当前IRS处于上行趋势中，仍暗含看高利率的预期。

中信银行 周三表示，已与花旗银行(中国)达成国内首笔基于LPR的IRS交易，交易期限两年，定价为5.75%。

“首先，为IRS市场注入了一个全新产品，打开了LPR基准闸门，交易是在中资和外资机构间做的价格交换，说明央行的利率市场化得到了双方的认可，这一点值得肯定。”光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清表示。

另一银行分析师谈到，这笔交易显示出市场机构根据自身预期，尝试对人民币贷款基础利率曲线进行定价，并通过利率互换这种活跃的利率衍生产品表达出来，是LPR利率在衍生产品市场上的运用和拓展。

该分析师并指出，利率互换曲线的构建有利于投射市场对LPR远期走势的预期，因此基于LPR的利率互换曲线结合即期报价形成了一条完整的贷款基础利率曲线，有利于完善金融市场的自主定价和推进LPR利率在实体经济的运用。

中信银行与花旗银行（中国）从2006年即开始参与人民币利率衍生产品市场，多年来保持了活跃的交易，并积极跟进人民币利率市场的发展和演变。

中国推进利率市场化又迈出重要一步。央行上周五宣布，当日起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行，以进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价。

**LPR料将逐步成为贷款基准利率**

盛宏清表示，本次交易两年期5.75%的价格，还是在把利率往上看；两年贷款的基准利率是6.15%，根据央行心目中的名义上的宏观调控利率，对最优质的客户可以下浮10%，这样算下来，两年期最优贷款利率在5.535%。而实际的成交利率是5.75%，说明对未来的利率预期在往上看。这种趋势，与最近两天定存基准IRS成交反映的情况是一致的。

此外他还认为，5.75%更多地反映的是微观银行从负债成本的角度定出的利率，负债成本加流动性、风险溢价和点差等得来的。现在市场定价在与央行宏观调控基准利率在靠拢，在磨合，随着利率市场化的进行，LPR会逐步取代官方利率，成为新的基准。

贷款基础利率于10月25日首次发布，运行初期向社会公布一年期利率；一年期贷款基础利率(LPR) 周三报5.72%，目前金融机构人民币一年期贷款利率为6.00%。

中国建设银行 上周五称，已与中国宝安集团股份有限公司、深国投商用置业（集团）有限公司在深圳分别签署了基于LPR报价的首单一年期贷款协议，合同金额总计5.5亿元人民币。

贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上，指定发布人对报价进行加权平均计算，形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。