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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 19:56 BJT

美国个股：通用汽车CFO称中国业务依然强劲

路透底特律10月30日 - 通用汽车财务长(CFO)Dan Ammann表示：

* 中国业务依然强劲；亚洲除中国之外的市场价格竞争加剧

* 有望实现到2015年欧洲业务盈亏平衡的目标

* 将通用在俄罗斯的业务转至欧洲，不会改变实现盈亏平衡的时间表

* 将继续与PSA标致雪铁龙在产品方面的合作项目 (完)

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