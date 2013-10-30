美国个股：通用汽车CFO称中国业务依然强劲

全球金市：金价从接近一个月高位下跌，因美元和美债收益率上升

* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附