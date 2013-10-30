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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 20:31 BJT

美股盘前：康宁股价劲升逾2%，得益于三季度业绩

路透纽约10月30日 - 特殊玻璃制造商康宁公司(Corning) 周三盘前上扬2.2%至17.90美元，之前该公司公布第三季业绩。

康宁周三公布，第三季营收增长10%，受使用Gorilla Glass玻璃的设备销量增加扶助。 (完)

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