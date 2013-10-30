表格：美国9月CPI较上年同期上涨1.2%，增幅为4月以来最小

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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路透10月30日 - 美国劳工部周三公布：
* 9月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.8%)
* 9月CPI较上年同期上涨1.2%(预估为上涨1.2%)
* 9月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2
* 9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)
* 9月民间部门每周平均实质所得下降0.1%(预估为上升0.2%)
* 9月CPI同比增幅为4月以来最小
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
9月 8月 7月 6月 5月 13年9月/12年9月
整体CPI 0.2 0.1 0.2 0.5 0.1 1.2
扣除食品和能源 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.7
能源 0.8 -0.3 0.2 3.4 0.4 -3.1
食品饮料 持平 0.1 0.2 0.2 -0.1 1.4
食品 持平 0.1 0.1 0.2 -0.1 1.4
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
9月 8月 前值 13年9月/12年9月
百分比变动(%) -0.1 0.5 0.4 0.9 (完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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* 在200日移动均线切入位约1,260美元附近遇到阻力 * 铂金从上周触及的高位回落 * 美国汽车库存增加，经销商加大促销力度-分析师 路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高 位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。 金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。 1834 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触 及一个月高位1,261.03美元。美国期金 收跌0.01%，报1,255.60美 元。 “我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经 纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。 “美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。” 美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指 数也续升。 金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预 计在约1,245美元附
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。