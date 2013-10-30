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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 20:39 BJT

表格：美国9月CPI较上年同期上涨1.2%，增幅为4月以来最小

路透10月30日 - 美国劳工部周三公布：

* 9月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.8%)

* 9月CPI较上年同期上涨1.2%(预估为上涨1.2%)

* 9月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2

* 9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)

* 9月民间部门每周平均实质所得下降0.1%(预估为上升0.2%)

* 9月CPI同比增幅为4月以来最小

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

9月 8月 7月 6月 5月 13年9月/12年9月

整体CPI 0.2 0.1 0.2 0.5 0.1 1.2

扣除食品和能源 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.7

能源 0.8 -0.3 0.2 3.4 0.4 -3.1

食品饮料 持平 0.1 0.2 0.2 -0.1 1.4

食品 持平 0.1 0.1 0.2 -0.1 1.4

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

9月 8月 前值 13年9月/12年9月

百分比变动(%) -0.1 0.5 0.4 0.9 (完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)

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