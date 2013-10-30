国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至一个半月高点，汽油裂解价差触四周低位

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透新加坡10月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三上升7.03%，至每吨122.28美元的一个半月高位，因受北亚地区良性需求支撑。
交易商称台湾台塑在进行招标，欲购买12月上半月交付的船货，运送地点为麦寮。11月台塑未进行标购，因旗下一座裂解装置维护。目前尚无法得知招标的结果。
上日韩国Lotte Chemical买入75,000吨12月下半月交付的船货，每吨价格升水9美元。三星道达尔石化为一批12月上半月运抵的船货支付了每吨升水约12美元的价格，甚至有可能更高。
印度巴拉特石油向伊藤忠商事售出3.8万吨石脑油船货，11月23-25日将从孟买发出，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约23美元。
亚洲汽油裂解价差触及每桶1.67美元的四周低位，因库存充裕和亚洲内外的需求脱离高位。
肯尼亚石油进口商买入123,649吨11月和12月交付到Kipevu和Shimanzi油港的汽油。
壳牌从维多公司买入95号汽油船货，运期为11月16-20日，离岸价格(FOB)每吨较新加坡报价升水1.20美元。(完)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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