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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 21:29 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至一个半月高点，汽油裂解价差触四周低位

路透新加坡10月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三上升7.03%，至每吨122.28美元的一个半月高位，因受北亚地区良性需求支撑。

交易商称台湾台塑在进行招标，欲购买12月上半月交付的船货，运送地点为麦寮。11月台塑未进行标购，因旗下一座裂解装置维护。目前尚无法得知招标的结果。

上日韩国Lotte Chemical买入75,000吨12月下半月交付的船货，每吨价格升水9美元。三星道达尔石化为一批12月上半月运抵的船货支付了每吨升水约12美元的价格，甚至有可能更高。

印度巴拉特石油向伊藤忠商事售出3.8万吨石脑油船货，11月23-25日将从孟买发出，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约23美元。

亚洲汽油裂解价差触及每桶1.67美元的四周低位，因库存充裕和亚洲内外的需求脱离高位。

肯尼亚石油进口商买入123,649吨11月和12月交付到Kipevu和Shimanzi油港的汽油。

壳牌从维多公司买入95号汽油船货，运期为11月16-20日，离岸价格(FOB)每吨较新加坡报价升水1.20美元。(完)

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