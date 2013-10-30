美股业绩：Facebook季度营收超华尔街预期，受移动广告业务增长推动

标题新闻：截至3月21日当周美国货币市场基金资产减少257.6亿美元，至2.626万亿美元-iMoneyNet
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JMP Securities分析师Ronald Josey称，“它似乎开足了马力。”
他称，Facebook移动广告营收强劲，尤其使许多投资者把他们在2012年该公司上市时曾有的担忧抛在了脑后。
“显然他们有这种产品，有流量，目前还有了广告解决方案，”Josey称。
Facebook表示，截至9月底，其每月活跃用户数量增至11.9亿，高于6月底时的11.5亿。该公司称，其每日大约有5.07亿活跃的手机用户。
过去三个月Facebook股价翻番，随着消费者越来越多地通过智能手机或其他移动设备接入网络，华尔街对该公司的发展能力表示欣喜。
Facebook第三季总体营收为20.16亿美元，根据汤森路透I/B/E/S数据，这高于分析师平均预期的19.11亿美元。
该公司表示，在截至9月30日止的三个月，净利为4.25亿美元，合每股盈余(EPS)0.17美元，上年同期为净亏损5,900万美元，合每股亏损0.02美元。(完)
(编译 郑茵/于春红; 审校 徐文焰)
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