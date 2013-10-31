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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 09:45 BJT

重发-日本数据：9月薪资微幅增长，表明终结通缩仍是苦战

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9月 9月 8月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 265,376 +0.1 -0.9*

每月薪资 260,397 0.0 -0.4*

-经常性薪资 241,855 -0.3 -0.6*

-加班工资 18,542 +3.5 +3.0*

-特别加给 4,979 +6.4 -9.2*

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员工人数(百万人)

整体人数 46.291 +1.0 +0.9*

一般雇员 32.760 +0.6 0.0*

兼职员工 13.531 +2.2 +3.2*

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注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)

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