重发-日本数据：9月薪资微幅增长，表明终结通缩仍是苦战

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
---------------------------------------------------------
9月 9月 8月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 265,376 +0.1 -0.9*
每月薪资 260,397 0.0 -0.4*
-经常性薪资 241,855 -0.3 -0.6*
-加班工资 18,542 +3.5 +3.0*
-特别加给 4,979 +6.4 -9.2*
---------------------------------------------------------
员工人数(百万人)
整体人数 46.291 +1.0 +0.9*
一般雇员 32.760 +0.6 0.0*
兼职员工 13.531 +2.2 +3.2*
---------------------------------------------------------
注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：
(here)(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。