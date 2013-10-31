澳洲数据：第三季出口物价较前季增长4.2%，预估为增3.0%

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透悉尼10月31日 - 澳洲统计局周四公布,澳洲第三季出口物价较前季增长4.2%，路透调查预估为增3.0%。进口物价较前季增长6.1%，路透调查预估为增4.0%.
以下为具体数据:
指数 按季百分比变动 按年百分比变动
出口物价指数(所有类别) 94.3 +4.2 +4.2
进口物价指数(所有类别) 105.5 +6.1 +6.1
数据细节请参看澳洲统计局网站,网址为
(www.abs.gov.au)(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。