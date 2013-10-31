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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 08:44 BJT

澳洲数据：第三季出口物价较前季增长4.2%，预估为增3.0%

路透悉尼10月31日 - 澳洲统计局周四公布,澳洲第三季出口物价较前季增长4.2%，路透调查预估为增3.0%。进口物价较前季增长6.1%，路透调查预估为增4.0%.

以下为具体数据:

指数 按季百分比变动 按年百分比变动

出口物价指数(所有类别) 94.3 +4.2 +4.2

进口物价指数(所有类别) 105.5 +6.1 +6.1

数据细节请参看澳洲统计局网站,网址为

(www.abs.gov.au)(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)

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