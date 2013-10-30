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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 06:37 BJT

****欧洲经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    10月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    10月31日至11月8日
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                      10月         --      +0.3%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --      +6.2%
    
    10月31日(四)
    0005   英国GfK消费者信心指数                            10月         负8       负10
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                   10月       +0.7%      +0.9%
                               (较上年同期)                            +5.1%      +5.0%
    0700   德国进口物价(较上月)                              9月       +0.1%      +0.1% 
                       (较上年同期)                                    -2.8%      -3.4%
    0700   德国GfK消费者信心指数                            11月         7.2        7.1
    0700   德国零售销售修正值(较上月)                        9月       +0.4%      +0.5% 
                             (较上年同期)                              +1.0%      +0.3%
    0745   法国消费者支出                                    9月       +0.3%      +0.4%
    0745   法国PPI(较上月)                                   9月         --       +0.3%
    0900   意大利失业率                                      9月       12.2%      12.2%
    1000   欧元区通胀率                                  10月初值      +1.1%      +1.1%
    1000   意大利CPI(较前月)                             10月初值      +0.4%      -0.3%
                 (较上年同期)                                          +1.2%      +0.9%
           意大利HICP(较前月)                            10月初值      +0.5%      +1.8%
                 (较上年同期)                                          +1.2%      +0.9%
    1000   欧元区失业率                                      9月       12.0%      12.0%
    1100   意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                 9月          --      +0.2%
                         (较上年同期)                                     --      -2.0%
    
    11月1日(五)
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                   10月        55.5       55.3
    0928   英国Markit/CIPS制造业PMI                         10月        56.1       56.7
    
    
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月4日(一)
    0848   法国Markit制造业PMI                             10月          --        49.4
    0853   德国Markit/BME制造业PMI                         10月          --        51.5
    0858   欧元区Markit制造业PMI                           10月          --        51.3
    0930   英国Markit/CIPS建筑业PMI                        10月          --        58.9
    0930   欧元区Sentix投资者信心指数                      11月          --       正6.1
    
    11月5日(二)
    0001   英国零售业联盟(BRC)零售销售                     10月          --      +0.70%
    0815   瑞士CPI(较上月)                                 10月          --       +0.3%
                  (较上年同期)                                           --       -0.1%
    0928   英国Markit/CIPS服务业指数                       10月          --        60.3
    1000   欧元区PPI(较上月)                                9月          --        持平
                    (较上年同期)                                         --       -0.8%     
    
    11月6日(三)
    0848   法国Markit服务业PMI                             10月          --        50.2
           法国Markit综合PMI                                             --        50.1
    0853   德国Markit综合PMI                               10月          --        53.2
           德国Markit服务业PMI                                           --        52.3
    0858   欧元区Markit服务业PMI                           10月          --        50.9
           欧元区Markit综合PMI                                           --        51.5
    0930   英国工业产出(较前月)                             9月          --       -1.1%
                       (较上年同期)                                      --       -1.5%
    0930   英国制造业产出(较前月)                           9月          --       -1.2%
                          (较上年同期)                                   --       -0.2%
    1000   欧元区零售销售(较前月)                           9月          --       +0.7%
                          (较上年同期)                                   --       -0.3%
    1100   德国工业订单(较前月)                             9月          --       -0.3%
    
    11月7日(四)
    0645   瑞士消费者信心                                第四季          --         负9
    1100   德国工业产出                                     9月          --       +1.4%
    1200   英国央行量化宽松规模(亿英镑)                    11月         3,750     3,750
    1200   英国央行利率决定                                11月          0.5%      0.5%
    1245   欧洲央行利率决定                                11月          0.5%      0.5%(完)

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