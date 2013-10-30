全球外汇市场10月31日主要消息

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月30日(三)
2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)
2350 - 日本一周资本流动数据
10月31日(四)
-- - 日本央行举行政策会议并宣布货币政策决定
0000 - 新西兰国民银行10月企业信心调查
0005 - 英国10月GfK消费者信心指数
0030 - 澳洲9月建筑许可
0030 - 澳洲9月民间信贷
0030 - 澳洲第三季进出口物价
0130 - 日本9月加班工资
0500 - 日本9月建筑订单与房屋开工
-- - 挪威央行副总裁Qvigstad发表讲话
0700 - 德国11月GFK消费者信心指数
0700 - 德国9月进口物价
0700 - 德国9月零售销售
0700 - 英国10月Nationwide房价指数
0745 - 法国9月消费者支出
0745 - 法国9月生产者物价指数(PPI)
0900 - 意大利9月失业率
1000 - 欧元区10月通胀数据初值
1000 - 欧元区9月失业率
1000 - 意大利10月消费者物价指数(CPI)初值
1100 - 意大利9月PPI
1230 - 美国一周初请失业金人数
1245 - 美国商务部部长普里茨克发表讲话
1300 - 美国财长杰克卢讲话
1330 - 美国国家经济委员会主任斯珀林讲话
1345 - 美国芝加哥10月采购经理人指数(PMI)
1500 - 白宫经济顾问委员会主席福尔曼讲话
2000 - 新西兰央行利率决定
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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