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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 06:39 BJT

全球外汇市场10月31日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月30日(三)

2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 日本一周资本流动数据

10月31日(四)

-- - 日本央行举行政策会议并宣布货币政策决定

0000 - 新西兰国民银行10月企业信心调查

0005 - 英国10月GfK消费者信心指数

0030 - 澳洲9月建筑许可

0030 - 澳洲9月民间信贷

0030 - 澳洲第三季进出口物价

0130 - 日本9月加班工资

0500 - 日本9月建筑订单与房屋开工

-- - 挪威央行副总裁Qvigstad发表讲话

0700 - 德国11月GFK消费者信心指数

0700 - 德国9月进口物价

0700 - 德国9月零售销售

0700 - 英国10月Nationwide房价指数

0745 - 法国9月消费者支出

0745 - 法国9月生产者物价指数(PPI)

0900 - 意大利9月失业率

1000 - 欧元区10月通胀数据初值

1000 - 欧元区9月失业率

1000 - 意大利10月消费者物价指数(CPI)初值

1100 - 意大利9月PPI

1230 - 美国一周初请失业金人数

1245 - 美国商务部部长普里茨克发表讲话

1300 - 美国财长杰克卢讲话

1330 - 美国国家经济委员会主任斯珀林讲话

1345 - 美国芝加哥10月采购经理人指数(PMI)

1500 - 白宫经济顾问委员会主席福尔曼讲话

2000 - 新西兰央行利率决定

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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