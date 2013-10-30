拉美汇市：拉美货币上涨，投资人预期美联储将维持宽松立场

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透里约热内卢10月30日 - 拉丁美洲货币周三上涨，投资人认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暗示维持刺激举措至2014年，这给新兴市场风险胃纳提供支撑。
近期数据显示美国经济复苏脆弱。周三一项报告显示10月民间行业新增就业岗位为六个月内最少。加剧市场预期美联储宽松政策明年3月才会退场的预期。
巴西雷亚尔 上涨0.3%，受到巴西央行计划将多数在11月1日到期的货币互换合约展期，雷亚尔因而获得支撑。
墨西哥披索 上涨0.4%，投资人关注一项以增加政府税收为目标的税务改革进展。
智利披索 上涨0.3%，此前该国主要出口品铜的价格跳涨超过1%至一周内最高水准。(完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。