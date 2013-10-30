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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 06:50 BJT

****澳新经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        
    10月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值         前值   
    10月31日(四)
    0000    新西兰国民银行企业信心调查                     10月           --          54.1%
    0030    澳洲出口物价                                  第三季        +3.0%         -0.3% 
                进口物价                                                +4.0%         -0.3%
    0030    澳洲建筑许可                                    9月         +2.7%         -4.7%
    0030    澳洲民间信贷                                    9月         +0.4%         +0.3% 
    
    11月1日(五)
    0030    澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季)               第三季        +0.7%         +0.1%
                               (较上年同期)                             +1.6%         +1.2%
    
    11月3日(日)
    2330    澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                      10月           --          +0.2%
    
    
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值           前值   
    11月4日(一)
    0030    澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                   10月            --          +1.1%
                网络招聘广告(较前月)                                      --          +0.2%
    0030    澳洲房价指数                                 第三季           --          +2.4%
    0030    澳洲零售销售(较前月)                           9月            --          +0.4%
    0030    澳洲零售贸易                                 第三季           --           持平 
    
    11月5日(二)
    2145    新西兰HLFS失业率                             第三季          6.3%          6.4%
                  HLFS就业增长(较前季)                                  +0.5%         +0.4%
                  HLFS就业参与率                                        68.1%         68.0%
    2145    新西兰劳工成本指数(较前季)                   第三季         +0.5%         +0.4%
                          (较上年同期)                                  +1.7%         +1.7%  
    0330    澳洲央行公布利率决定                          11月            --           2.5%
    
    11月6日(三)
    0030    澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                 9月            --       逆差8.15
                          整体进口(较前月)                                --          +1.0%
                          整体出口(较前月)                                --          +3.0%
    
    11月7日(四)
    0030    澳洲就业人口(万人)                            10月            --       增加0.91
                全职就业人口(人)                                          --      增加5,000
                就业参与率                                                --          64.9%
                失业率                                                    --           5.6%(完)

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