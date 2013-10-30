澳新经济指标预测--10月31日-11月7日****

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月31日(四) 0000 新西兰国民银行企业信心调查 10月 -- 54.1% 0030 澳洲出口物价 第三季 +3.0% -0.3% 进口物价 +4.0% -0.3% 0030 澳洲建筑许可 9月 +2.7% -4.7% 0030 澳洲民间信贷 9月 +0.4% +0.3% 11月1日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第三季 +0.7% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.2% 11月3日(日) 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 10月 -- +0.2% 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- +1.1% 网络招聘广告(较前月) -- +0.2% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +2.4% 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% 0030 澳洲零售贸易 第三季 -- 持平 11月5日(二) 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.3% 6.4% HLFS就业增长(较前季) +0.5% +0.4% HLFS就业参与率 68.1% 68.0% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0330 澳洲央行公布利率决定 11月 -- 2.5% 11月6日(三) 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差8.15 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 11月7日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 -- 增加0.91 全职就业人口(人) -- 增加5,000 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.6%(完)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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