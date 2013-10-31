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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 08:48 BJT

表格：澳洲9月经季调的民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷升0.4%

路透悉尼10月31日 - 澳洲央行周四公布，澳洲9月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷经季调较前月上升0.4%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

9月 8月 2013年9月/2012年9月

信贷总额 0.3 0.3 3.3

房屋信贷 0.4 0.4 4.8

其他个人用途信贷 0.3 0.2 1.0

企业信贷 -0.1 0.1 1.1

路透调查预估9月民间信贷总额增加0.4%。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)

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