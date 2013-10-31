表格：澳洲9月经季调的民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷升0.4%

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑

路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。