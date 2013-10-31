表格：澳洲9月经季调的民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷升0.4%

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透悉尼10月31日 - 澳洲央行周四公布，澳洲9月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷经季调较前月上升0.4%。
以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：
9月 8月 2013年9月/2012年9月
信贷总额 0.3 0.3 3.3
房屋信贷 0.4 0.4 4.8
其他个人用途信贷 0.3 0.2 1.0
企业信贷 -0.1 0.1 1.1
路透调查预估9月民间信贷总额增加0.4%。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。