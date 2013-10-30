日韩经济指标预测--10月31日-11月7日****

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 10月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月30日(三) 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.5 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,127 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,978 10月31日(四) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +3.1% 0300 日本央行利率决定 -- -- 0.1% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +21.4% 房屋开工(较上年同期) +12.2% +8.8% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.0% +0.8% 11月1日(五) 0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 49.7 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +3.9% -1.5% 进口(较上年同期) +2.8% -3.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差37 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(一) 无重要经济数据公布。 11月5日(二) 无重要经济数据公布。 11月6日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 11月7日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 11月7-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 (完)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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