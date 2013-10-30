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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第10日，因较大型船舶需求疲弱

路透10月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第10个交易日下滑，受累于海岬型船和巴拿马型船运费下降。

乾散货运价指数下跌67点，或4.32%至1,484点，为9月9日来低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降176点，或7.52%，至2,164点，为8月19日来最低且连续第10个交易日下降。日均获利减少1,863美元至16,005美元，降幅达10.42%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌74点或4.13%至1,716点。日均获利降586美元至13,712美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“过去一周，大部分纯乾散货运企业股价下跌，我们确实预计进一步下滑，因为乐观情绪已经基本消失殆尽。不过，我们坚持认为未来几年将出现逐步的周期性回升，定会提升资产价值和股价，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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