全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第10日，因较大型船舶需求疲弱

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透10月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第10个交易日下滑，受累于海岬型船和巴拿马型船运费下降。
乾散货运价指数下跌67点，或4.32%至1,484点，为9月9日来低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降176点，或7.52%，至2,164点，为8月19日来最低且连续第10个交易日下降。日均获利减少1,863美元至16,005美元，降幅达10.42%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌74点或4.13%至1,716点。日均获利降586美元至13,712美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
“过去一周，大部分纯乾散货运企业股价下跌，我们确实预计进一步下滑，因为乐观情绪已经基本消失殆尽。不过，我们坚持认为未来几年将出现逐步的周期性回升，定会提升资产价值和股价，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选