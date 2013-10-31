《焦点》通用汽车第三季业绩优于预期，在北美市场表现强劲

**比计划更快**

通用汽车在欧洲地区的亏损减少逾一半，从上年同期的4.87亿美元下降至2.14亿美元，因该公司缩减4亿美元成本，并自2011年第三季以来首次出现营收同比增长。分析师此前预计亏损为2.677亿美元。

Buckingham Research分析师Joseph Amaturo在研究报告中谈到通用汽车时称，“我们相信管理层在达成欧洲市场实现损益两平的目标方面，走在了计划的前头。”

该公司中国地区的获利略微改善，其在中国的合作伙伴上汽集团 周三亦公布了优于预期的获利。但通用汽车财务长Ammann称，在包括印度和东南亚在内的中国以外市场，因对手的定价更有竞争力而阻力重重。

分析师称，日本汽车制造商因日圆走软而占据优势。(完)