《焦点》通用汽车第三季业绩优于预期，在北美市场表现强劲

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
**比计划更快**
通用汽车在欧洲地区的亏损减少逾一半，从上年同期的4.87亿美元下降至2.14亿美元，因该公司缩减4亿美元成本，并自2011年第三季以来首次出现营收同比增长。分析师此前预计亏损为2.677亿美元。
Buckingham Research分析师Joseph Amaturo在研究报告中谈到通用汽车时称，“我们相信管理层在达成欧洲市场实现损益两平的目标方面，走在了计划的前头。”
该公司中国地区的获利略微改善，其在中国的合作伙伴上汽集团 周三亦公布了优于预期的获利。但通用汽车财务长Ammann称，在包括印度和东南亚在内的中国以外市场，因对手的定价更有竞争力而阻力重重。
分析师称，日本汽车制造商因日圆走软而占据优势。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。