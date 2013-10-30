更新版-《全球汇市》美联储宣布维持购债后，美元兑欧元和日圆上涨

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3735 1.3745 -0.07 +4.10 1.3194 美元/日圆 98.49 98.17 +0.33 +13.55 86.74 欧元/日圆 135.31 134.95 +0.27 +18.23 114.45 美元/瑞郎 0.8991 0.8985 +0.07 -1.79 0.9155 英镑/美元 1.6036 1.6045 -0.06 -1.32 1.6251 美元/加元 1.0478 1.0467 +0.11 +5.61 0.9921 澳元/美元 0.9478 0.9474 +0.04 -8.80 1.0393 欧元/瑞郎 1.2349 1.2353 -0.03 +2.27 1.2075 欧元/英镑 0.8565 0.8563 +0.02 +5.56 0.8114 新西兰元/美元 0.8264 0.8251 +0.16 -0.23 0.8283 美元/挪威克朗 5.8954 5.8943 +0.02 +5.98 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0967 8.1055 -0.11 +10.30 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3870 6.3800 +0.11 -1.72 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7810 8.7759 +0.06 +2.37 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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