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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:09 BJT

更新版-《全球汇市》美联储宣布维持购债后，美元兑欧元和日圆上涨

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3735      1.3745       -0.07       +4.10      1.3194
 美元/日圆                            98.49       98.17       +0.33      +13.55       86.74
 欧元/日圆                           135.31      134.95       +0.27      +18.23      114.45
 美元/瑞郎                           0.8991      0.8985       +0.07       -1.79      0.9155
 英镑/美元                           1.6036      1.6045       -0.06       -1.32      1.6251
 美元/加元                           1.0478      1.0467       +0.11       +5.61      0.9921
 澳元/美元                           0.9478      0.9474       +0.04       -8.80      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2349      1.2353       -0.03       +2.27      1.2075
 欧元/英镑                           0.8565      0.8563       +0.02       +5.56      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8264      0.8251       +0.16       -0.23      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.8954      5.8943       +0.02       +5.98      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.0967      8.1055       -0.11      +10.30      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3870      6.3800       +0.11       -1.72      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7810      8.7759       +0.06       +2.37      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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    (编译 李军; 审校 母红)

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