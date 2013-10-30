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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月30日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类                                             
 股(TMT)在美上市最新收盘价：                                                    
                                                                                
 公司名                               股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                                                
 中国                                                                           
 新浪                                                  82.41    -0.73    -0.88     3241155
 搜狐                                                  66.37    -1.52    -2.24     2240400
 网易                                                  66.70    -2.18    -3.16      956934
 百度                                                 164.93    +5.52    +3.47    14103941
 亚信科技                                              11.63    +0.01    +0.09      304160
                                                                                          
 台湾                                                                                     
 台湾积体电路                                          18.58    -0.19    -1.01     1117703
 联电                                                   2.09    +0.01    +0.48      636416
 日月光                                                 5.00    +0.01    +0.20      113504
 硅品精密                                               6.09    +0.06    +1.00      505071
 和信超媒体                                             1.02    +0.03    +3.03      255478
 友达                                                   3.23    -0.10    -3.00      241528
 中华电信                                              31.71    +0.24    +0.76       87510
 台湾国际航电                                          48.27    +0.20    +0.42     2542170
                                                                                          
 香港                                                                                     
 中国移动                                              52.62    +0.48    +0.92      184801
 中国联通                                              15.70    +0.12    +0.77       89797
 中国电信                                              52.26    +0.20    +0.38        9798
 中芯国际                                               3.69    +0.00    +0.00       15678
 电讯盈科                                               4.58    -0.01    -0.22        3450
 
    (完)

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